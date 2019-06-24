بعد شغورها لأشهر.. البرلمان العراقي يحسم 3 حقائب وزارية

صوَّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على 3 مرشحين لوزارات في حكومة عادل عبدالمهدي، وذلك بعد خلافات وتقاطعات استمرت عدة أشهر.

وصوَّت المجلس في جلسته التي عقدت اليوم، على ترشيح الفريق ياسين طاهر الياسري، عن كتلة بدر، بزعامة هادي العامري، وزيرًا للداخلية، بينما صوَّت على المرشح نجاح الشمري، عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وزيرًا للدفاع.

كما صوَّت البرلمان العراقي على مرشح حزب طالباني، فاروق شواني، وزيرًا للعدل.

وأدَّى الوزراء الثلاثة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

ويأتي هذا التصويت بعد أشهر من الخلافات والتقاطعات بين الأحزاب والكتل بشأن المرشحين، وحصة كل كتلة من حكومة رئيس الوزراء.

كما رفض البرلمان التصويت على تعيين سفانة الحمداني في منصب وزير التربية، وهي مرشحة عن المشروع العربي، بزعامة السياسي المثير للجدل خميس الخنجر.