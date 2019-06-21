مقتدى الصدر يدعو لمنع سياسيي العراق من الذهاب إلى أداء الحج

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حكومة بلاده إلى منع السياسيين من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال الصدر في بيان أصدره، إنه ”مع قرب موعد الحج، على الحكومة منع السياسيين من الذهاب إلى الحج هذا العام، ومنع كل من ذهب سابقًا من السياسيين وغيرهم، وتشكيل لجنة موثوقة للاطلاع على أوضاع الحجاج قبل الذهاب لحين الرجوع“.

وطالب الصدر الحكومة العراقية ”بتوفير فرصة الحج لمن لم يذهب سابقًا، وتخصيص حصة لعائلات الشهداء والجرحي“.

وشدد في معرض بيانه على ”منع كل من يسيء لسمعة العراق أثناء أداء الفريضة من الذهاب إليها، ومنع التعاملات الطائفية مع الحجاج“.

وفي موسم حج 2018، بلغ عدد الحجاج العراقيين 38 ألف حاج وحاجة، وهي حصة تُحسب على أساس أن لكل دولة ألف حاج وحاجة مقابل كل مليون مسلم من مواطنيها.‎

ويقدّر عدد سكان العراق بـ38 مليونًا و125 ألفًا، بحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء في العراق لعام 2018.

وأعلنت بغداد، موافقة الرياض على زيادة عدد الحجاج العراقيين بنسبة 24% إلى 50 ألفًا، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى المملكة العربية السعودية في نيسان/ أبريل الماضي.