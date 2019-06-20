الزهار: جمال عبدالناصر كان أقرب للفلسطينيين من محمد مرسي ‎(فيديو)

قال القيادي في حركة ”حماس“ محمود الزهار، إن علاقة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بالفلسطينيين كانت أقوى من علاقة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بهم.

وأضاف الزهار، في مقابلة متلفزة، أن عبدالناصر أقرب للفلسطينيين من مرسي؛ لأنه عندما خدم في الجيش المصري كان يعيش في فلسطين، بالفالوجه، وكان أقرب لهم.

رد الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية في حكومة حماس وعضو القيادة السياسية للحركة علي سؤال محمد ناصر عن اكتر رئيس مصري وقف جنب الشعب الفلسطيني ودعم القضية ، محمد ناصر : ميصحش كده يبشه ???????? . الحلقة بتاريخ 19-06-2019 تم النشر بواسطة ‏‎Mahmoud Safwat‎‏ في الخميس، ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وأوضح: ”كنا أيام عبدالناصر نتعلم في مصر، ويوجد عدد كبير جدًا من المدرسين الفلسطينيين في مديرية التحرير، حيث كان عبدالناصر يوظفهم بـ 10 جنيهات بعد أن يتخرجوا من الثانوية العامة، وتزوجوا هناك“.

واستطرد قائلًا: ”نحن درسنا في الجامعات المصرية مقابل 2 جنيه ونصف، رسوم سنوية في كلية الطب، وبالتالي لم نكن في يوم من الأيام بعيدين عن مصر لا عرقيًا ولا أدبيًا ولا مسؤولية تعليمية ولا مسؤولية سياسية“.

واعتبر الزهار القول إن علاقة ”حماس“ أو الفلسطينيين بالرئيس السابق محمد مرسي كانت مميزة عن ما قبلها ”ظلم للرئيس مرسي“، موضحًا: ”كنت أركب القطار من غزة إلى رمسيس بـ 90 قرشًا“.