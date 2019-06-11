في تصريحات مثيرة.. محمود الزهار: مشروعنا أكبر من فلسطين (فيديو)

تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسربًا لعضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، يتحدث فيه عن رؤية حركته لمشروع القضية والدولة الفلسطينية.

ويُظهر الفيديو المسرب، الزهار وهو يتحدث مع جمع من أبناء الحركة أثناء اجتماع خاص، يشرح فيه رؤية حركة حماس لفلسطين كدولة وقضية، وأنها ليست الهدف الأساسي للحركة بل هدف من أهدافها.

وتساءل الزهار في المقطع المسرب قائلًا: ”دولة فلسطينية على حدود 1967 من الثوابت؟“، مستدركًا بالقول: ”طبعًا عندما أسمع هذا الكلام أشعر بالتقيؤ يعني، لأنه لا يوجد مشروع“.

وأضاف ”أما فلسطين بالنسبة لنا، فمثل الذي يحضر السواك وينظف أسنانه فقط، لأن مشروعنا أكبر من فلسطين“، وتابع قائلًا: ”فلسطين غير ظاهرة على الخريطة“ على حد قوله.

وتعليقًا على تصريحات الزهار المثيرة قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، إنه ”ينبغي على حماس وغيرها من الفصائل سواء كانت وطنية أو إسلامية أو تحمل أي توجهات فكرية، أن تكون فلسطين فقط هي بوصلتها الحقيقية والوحيدة وأن تحمل مشروع تحرير فلسطين دون النظر لأي شيء آخر“.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”المطلوب من الفصائل الفلسطينية التحرر من أي ارتباطات خارجية أو أجندات أو تنظيمات يمكن أن تؤثر على رؤيتها لفلسطين، دون أي ارتباط يؤثر على هذه الرؤية“.

بدوره قال المحلل السياسي أحمد عبدالرحمن، بشأن الفيديو المُسرب، إن ”ما ورد في مقطع الزهار يؤكد رؤية حركة حماس وامتدادها وارتباطها الوثيق بجماعة الإخوان المسلمين، رغم محاولة نفيها ذلك وفقًا للمصالح من حين لآخر“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“، أن ”الإخوان المسلمين التنظيم الأم لحركة حماس، يعتبر أن مشروعه دولي وهو استحواذ التنظيم ورؤيته على العديد من الدول، فهو بطبيعة الحال يعتبر فلسطين جزءًا فقط من المشروع الأهم“.

وأشار عبدالرحمن إلى أن ”تصرفات حركة حماس في قطاع غزة، وعدم التزامها باستحقاقات المصالحة الفلسطينية وحل المشكلات الفلسطينية الداخلية، وبحثها عن فرص دولية وعمق لها، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن فلسطين جزء فقط من رؤيتها“، حسب قوله.

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