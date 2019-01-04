بعد خضوعها للصيانة.. عرض سيارة جمال عبدالناصر بمتحف في أسوان (فيديو)

أعادت السيارة التي تحمل رقم «2075» ذكرى الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر إلى أذهان المصريين من جديد، حيث كان يستقلها في الجولة الشهيرة عند افتتاح السد العالي.

السيارة التي كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية عنها، موديل “شيفروليه 1958” من نوع “بيل أير”، جرى عرضها في متحف خاص بمقتنيات النيل في محافظة أسوان.

وعندما أقامت وزارة الري حفلًا لعرض السيارة التي تعتبر “قطعة تاريخية مهمة”، تذكّر المصريون لقطات نادرة عندما ظهر الرئيس الراحل جمال وهو يستقلها في واحدة من أشهر الحفلات إبان افتتاح مشروع السد العالي.

مدير الحملة الميكانيكية بديوان وزارة الري، أشرف سيدهم، تحدث عن عملية تجميع وتصليح السيارة حتى إعادتها إلى حالتها الطبيعية، إذ جرى تفكيكها بالكامل ونقلها إلى القاهرة، ومن ثمّ خضعت للتصليح عبر استيراد قطع غيار من الخارج، لافتًا إلى أنّ “عملية الترميم كانت صعبة بالنظر إلى ندرة قطع الغيار، حيث جرى تصميم بعض القطع بالكمبيوتر”.