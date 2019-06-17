أمير الكويت يزور بغداد

يعتزم أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، زيارة العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريحات صحفية، إن ”أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، سيزور بغداد بعد غد الأربعاء، دون كشف مزيدٍ من التفاصيل“.

فيما قال مصدر عراقي مطلع لـ ”إرم نيوز“، إن ”أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، سيلتقي الرئاسات العراقية الثلاث كلًا على حدة، كما ستكون له لقاءات مع القيادات السياسية العراقية المؤثرة بالقرار العراقي“.

وتأتي هذه الزيارة، وسط توتر متصاعد تشهده المنطقة عقب مهاجمة سفن نفطية، في حوادث تشير أصابع الاتهام فيها إلى إيران.