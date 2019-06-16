كويتيون يحتفون بالذكرى التسعين لميلاد أميرهم الشيخ صباح الأحمد الصباح

احتفى مواطنون كويتيون بأمير بلادهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم الأحد 16 حزيران/ يونيو مكملًا عقده التاسع.

واختار نشطاء وحقوقيون موقع ”تويتر“ للمشاركة بتقديم التهاني لأميرهم منذ ساعات الصباح الأولى ليوم مولده، الذي يعلن هذا العام إتمام الشيخ صباح لعامه التسعين، وسط دعوات له بدوام الصحة، مشيدين بدوره الفعال على المستوي الكويتي والعربي.

وتحت وسم #صباح_الأحمد، تهافت المغردون للمباركة بهذه المناسبة الخاصة بأميرهم الذي تولى مقاليد الحكم في بلاده عام 2006.

وكتب الإعلامي ماضي الخميس ”كل عام وأنت بخير وصحة وسلام .. نسأل الله أن يمد في عمرك وصحتك وعافيتك .. لما فيه الخير والمصلحة لنا ولوطننا. سنوات عمرك كانت بناء وعطاء وإنسانية .. يشهد لها الجميع. اليوم 16 / 6 ذكرى ميلاد سمو الشيخ #صباح_الأحمد أمير البلاد حفظه الله“.

كل عام وانت بخير وصحة وسلام .. نسأل الله أن يمد في عمرك وصحتك وعافيتك .. لما فيه الخير والمصلحة لنا ولوطننا.

سنوات عمرك كانت بناء وعطاء وإنسانية .. يشهد لها الجميع .

اليوم 16 / 6 ذكرى ميلاد سمو الشيخ #صباح_الأحمد أمير البلاد حفظه الله. pic.twitter.com/xnRRVXKyVt — ماضي الخميس ???????? (@Madi) June 15, 2019

وقال المحامي سعود مطلق السبيعي: ”كل عام وأنت الصباح الباسم والإشراقة الدائمة. كل عام وأنت في عمرنا عمر وللكويت مجد ولشعبك أمان وفخر. في عيد ميلادك اكتسى نورك بلادك #صباح_الأحمد حفظه الله ورعاه“.

كل عام وانت الصباح الباسم

والإشراقه الدائمه

كل عام وانت في عمرنا عمر

وللكويت مجد

ولشعبك آمان وفخر في عيد ميلادك اكتسى نورك بلادك ????#صباح_الأحمد حفظه الله ورعاه .. 16/6/1929 #عيد_ميلاد_سمو_الامير pic.twitter.com/QXmMtrBDGl — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) June 15, 2019

وقدم المدوِن فهد الجلاوي التهنئة للشيخ صباح مستذكرًا الصفات الملازمة له: ”١٦يونيو | في مثل هذا اليوم ولد هذا الرجل العظيم والحكيم ، تاريخ ومسيرة حافله بالحكمة والحنكة السياسية، دبلوماسية التوازن والوسطية، هو الإنسان قبل أن يكون القائد، قائد الإنسانية والسلام.. حفظ الله سمو الأمير وأمده بالصحة والعافية“.

١٦يونيو | في مثل هذا اليوم ولد هذا الرجل العظيم و الحكيم ، تاريخ و مسيرة حافله بالحكمه و الحنكة السياسية ،

دبلوماسية التوازن و الوسطية ، هو الانسان قبل ان يكون القائد ، قائد الانسانية و السلام

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حفظ الله سمو الامير وامده بالصحة و العافيه #صباح_الاحمد pic.twitter.com/YyWZ81ArHQ — فهد الجلاوي ???????? (@fahadaljalawy) June 15, 2019

وبارك المحامي يوسف الغربللي للشيخ صباح إتمامه التسعين عامًا ”ألف مبروك وكل عام وأنت بخير وصحة طيبة يا صباح الأمة. اليوم يكمل عمر أمير البلاد ٩٠ سنة ادعوا له بطول العمر وتمام الصحة والعافية يا أهل الكويت“.

⛔️????????الف مبروك وكل عام وأنت بخير وصحة طيبة يا صباح الامة ????????⛔️ ????????اليوم يكمل عمر امير البلاد ٩٠ سنة

ادعوا له بطول العمر وتمام الصحة والعافية يا اهل الكويت ???????? ولد سموه في يوم 16/ 6/ 1929

واليوم هو الموافق 16/ 6/ 2019#عيد_ميلاد_سمو_الامير #اسقاط_القروض_لليوم_192 #شعبك_يحبك pic.twitter.com/EcykM1Go91 — المحامي/ يوسُف الغربللي (@10_gharabally) June 15, 2019

يذكر أن الشيخ صباح من مواليد عام 1929، ويحظى بمحبة وجماهيرية واسعة داخل بلاده وخارجها على المستويين العربي والعالمي، وتميز بمشاركته لأبناء شعبه بمختلف المناسبات رغم تقدمه في السن، وعرف بسخائه مع شعبه ومع الدول الأخرى، حيث تم تكريمه عام 2014 من قبل الأمم المتحدة وتم منحه لقب ”قائد الإنسانية“.

وكان البنك الدولي قد كرم الشيخ صباح في شهر أبريل الماضي، لدوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام، في خطوة هي الأولى من نوعها من البنك الدولي لقائد دولة.