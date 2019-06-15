العراق.. عبدالمهدي يختار المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع

كشف مصدر سياسي عراقي السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم مرشحينِ اثنين لقيادة وزارتي الدفاع والداخلية، بعدما تعذر على الكتل السياسية تقديم مرشيحها للمنصبين.

وذكر مصدر في ”ائتلاف دولة القانون“ أن ”رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي هو مرشح عبد المهدي لوزارة الدفاع“.

ووفق المصدر، فإن ”الفريق موفق الجنابي الذي يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة هو مرشح عبد المهدي لوزارة الداخلية“.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على منح الثقة لـ14 وزيرًا بحكومة عادل عبد المهدي.

ولاتزال 3 حقائب في حكومة عبد المهدي شاغرة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وهي الدفاع والداخلية والعدل.

في سياق متصل، قال محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي السبت، إن جلسات البرلمان المقبلة ستحدد لاستكمال التشكيلة الوزارية وإنهاء العمل بالوكالة في الوزارات الشاغرة.

جاء ذلك في بيان لحلبوسي، صدر قبل أسبوع من الجلسة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها السبت المقبل.

وأشار البيان إلى أن ”جدول أعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء العمل بالوكالة“.

وفي وقت سابق، تعثر استكمال ”الكابينة“ الوزارية بعد اعتراض عدة كتل سياسية، وعلى رأسها تحالف ”سائرون“ المدعوم من مقتدى الصدر، والذي تصدرت الانتخابات (54 مقعدًا)، على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا للدفاع.

ولا تزال الأحزاب الكردية الرئيسية مختلفة فيما بينها حول مرشح لوزارة العدل التي هي من حصة الأكراد.

وكان عبدالمهدي، على ضرورة إكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان، في تموز/يوليو المقبل.

ويرى محللون سياسيون أن مصير عبد المهدي سيكون على المحك إن لم يستطيع إكمال كابينته الوزارية قبل نهاية حزيران/يونيو الحالي.