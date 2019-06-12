الطائرات التركية تقصف طريقًا رئيسًا داخل كردستان العراق

قصفت الطائرات الحربية التركية، مساء اليوم الأربعاء، الطريق الرابط بين مدينة دهوك وقضاء العمادية بإقليم كردستان، شمال العراق.

وذكرت وسائل إعلام كردية أن ”الطائرات الحربية التركية أقدمت على قصف الطريق الرئيس الرابط بين مدينة دهوك وقضاء العمادية بإقليم كردستان، ملحقة أضرارًا كبيرة بمشروع خطوط الماء في العمادية“.

وأضافت وسائل الإعلام العراقية أن ”الطائرات التركية استهدفت أيضًا محطة تعبئة وقود قرب العمادية، كما ألحقت أضرارًا بالأنبوب الرئيس الناقل لمشروع ماء الشرب في العمادية“.

فيما شددت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على ضرورة أن يكون للحكومة العراقية موقف من الاستهتار التركي، حسب وصفها.

وقال عضو اللجنة النائب علي الغانمي، لـ“إرم نيوز“: ”لا نعرف سبب الصمت الحكومي العراقي على الانتهاكات التركية الخطيرة تجاه سيادة العراق الوطنية، فهذه التجاوزات في تطور وتمادٍ“.

وبين النائب العراقي أن ”بغداد يجب أن يكون لها موقف حازم وشديد تجاه الاستهتار التركي، من أجل إيقافه للحفاظ على السيادة الوطنية، وكذلك أرواح المواطنين، في شمال العراق، من القصف التركي“.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وكذلك عناصر قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.