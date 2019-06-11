قبيلة ”الإنقسنا“.. عراة السودان (فيديو)

مع دخولهم على خط الاحتجاجات الجارية في السودان، فوجئ كثيرون بصورهم شبه العارية على مواقع التواصل الاجتماعي، حاملين شعارات داعمة للاحتجاجات.

إنهم أفراد قبيلة ”الإنقسنا“ التي تعد واحدة من القبائل المعزولة عن العالم.

تستوطن هذه القبيلة مناطق جبلية في ولاية النيل الأزرق السودانية، وتعتمد على الزراعة والتنمية الحيوانية بشكل شبه كامل، وكانوا يدينون بالمعتقدات الأفريقية القديمة. أما الآن فقد تحولت جماعات منهم إلى الإسلام والمسيحية.

ورغم ما يبدو عليه مظهرهم، إلا أن مجموعة ”الإنقسنا“ مسالمة وودودة مع الغرباء، وما زالت متمسكة بالعادات والتقاليد الأصيلة في هذه المناطق.

ثم أسلم القليل منهم، والبقية ما زالت تتمسك بمعتقداتها القديمة، وهم مجموعة مسالمة، وحرفتهم الزراعة والرعي.

بعض نساء ”الإنقسنا“ يرتدين ملابس تستر كامل الجسم، إلا أن كثيرات منهن يتركن الجزء الأعلى عاريًا، وهو أمر معتاد لدى أفراد القبيلة.

ورغم أن الانعزال ما يزال منتشرًا في مناطق ”الإنقسنا“، إلا أن عددًا من أفرادها تعلموا وانخرطوا بالعمل الحكومي، ومن أعلام ”الإنقسنا“، ملك عقار، والذي شغل منصب وزير الاستثمار، ووالي النيل الأزرق، وهو من قيادات الحركة الشعبية- قطاع الشمال.

وكان عقار اليوم في مقدمة المحتجين من قبائل ”الإنقسنا“.