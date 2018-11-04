السودان يقبل وساطة سلفا كير للسلام في النيل الأزرق وكردفان

قال الناطق باسم الحزب الحاكم في السودان، الأحد، إن الحكومة قبلت للمرة الأولى وساطة رئيس جنوب السودان سلفا كير في محادثات السلام المتعلقة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين.

وأضاف أن “كير بدأ محادثات مع جناحي الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق- حول تسوية سلمية”.

وأشار أن من المتوقع أن تُجرى جولة لمحادثات السلام برعاية الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الصديق: “السلام هو الخيار الاستراتيجي للحكومة السودانية وبناء على ذلك وافقت الحكومة على وساطة رئيس جنوب السودان سلفا كير”.

وقُتل الآلاف في الحروب الأهلية في السودان بما في ذلك حرب دارفور حيث يقاتل المتمردون حكومة الرئيس عمر حسن البشير منذ 2003.

ووقعت حكومة كير والجماعة المتمردة الرئيسية في جنوب السودان اتفاق سلام في سبتمبر/ أيلول في الخرطوم لإنهاء الحرب الأهلية التي دمرت البلاد منذ عام 2013.

واتهم السودان في السابق جارته الجنوبية بإشعال الاضطرابات في الولايتين حيث واصل المتمردون القتال ضد حكم الخرطوم حتى بعد أن أصبحت معظم الأراضي التي كانوا يقاتلون من أجلها لعقود دولة مستقلة باسم جنوب السودان عام 2011.

وأعلنت الحكومة السودانية وقف إطلاق النار من جانب واحد عام 2015 في الولايتين وفي إقليم دارفور المضطرب الواقع في غرب البلاد وانحسر القتال منذ ذلك الحين.