أمريكا توفد مبعوثًا إلى السودان للحث على الحوار

قالت الخارجية الأمريكية اليوم، إن أكبر دبلوماسي أمريكي لأفريقيا تيبور ناجي سيسافر للسودان هذا الأسبوع للاجتماع مع المجلس العسكري وحث الأطراف على استئناف المحادثات.

وانهارت المحادثات بين الطرفين في الأسبوع الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن الاعتصام الذي كان محور الحركة الاحتجاجية السودانية لنحو شهرين.

كما سيناقش تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية لأفريقيا فرص التوصل لحل سياسي في السودان خلال زيارة إلى أديس أبابا. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حاول التوسط بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية.

وذكرت الوزارة في بيان ”أن (ناجي) سيدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وسيحث الطرفين على العمل باتجاه خلق بيئة مواتية…لاستئناف المحادثات “ مضيفة أنه سيسافر في وقت لاحق إلى موزامبيق وجنوب أفريقيا.