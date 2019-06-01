الأحمد : حراك مصري جديد لإنجاز المصالحة الفلسطينية‎

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن ”مصر تقوم بتحرك جدي في ملف المصالحة الفلسطينية بعيدًا عن الأضواء والإعلام“.

وأضاف الأحمد، في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية: ”نحن على تواصل مع مصر، والاتصالات مستمرة من أجل الخروج من الجمود في هذا الملف الذي مضى عليه عدة أشهر“.

وطالب الأحمد حركة حماس بالالتزام باتفاقيات المصالحة المبرمة بين الطرفين، والتي كان آخرها اتفاق القاهرة نهاية العام 2017.

وقال الأحمد: ”حتى لا تُستخدم غزة وعملية التهدئة باتجاه خدمة صفقة القرن لا بد من إنهاء الانقسام، ونأمل أن تتمكن مصر من التوصل لاتفاق في هذا الاتجاه“.

ومنذ إعلان المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية حل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس، توقفت جهود مصر في ملف إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وشهد قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، زيارات لعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ولنائب رئيس مجلس الوزراء زياد أبوعمرو، دون الإفصاح عن أسباب زيارتهم.