عزام الأحمد يكشف جوهر مؤامرة ”حماس“ في صفقة القرن

اتهم القيادي في حركة ”فتح“ عزام الأحمد، اليوم الأحد، حركة ”حماس“ بالتورط في صفقة القرن.

وقال ”لأن هدفها الأساسي إقامة دويلة في غزة وتبقى الضفة الغربية في ظل الاستيطان والتجمعات الاستيطانية وفي ظل القدس وفق الرؤية الإسرائيلية والأمريكية.. حكم ذاتي أبدي تحت الاحتلال الإسرائيلي“.

وأضاف في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الألمانية أن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستمرار سلطة حماس حتى يستمر الانقسام ويحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة من خلال فصل غزة عن الضفة“.

وأشار إلى أنه ”آن الأوان لكي تتحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤوليتهما في مساعدة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) للدولة المعترف بها في الأمم المتحدة“.

وأوضح الأحمد أنه قدم موجزًا في الاجتماع عن الأوضاع والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية لا سيما في غزة والقدس والأوضاع المتوترة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.