”حماس“ تعلق على نشر خرائط جديدة لفلسطين وتغيرات صفقة القرن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران، اليوم الأحد، إن ”ما يبث من خرائط لفلسطين ضمن صفقة القرن بغض النظر عن صحتها هي محض أوهام لطالما تمناها العدو وسعى إليها“.

وتابع في تغريدات عبر حسابه في ”تويتر“ قائلًا: ”ثقتنا بشعبنا كبيرة وقناعتنا بأننا أصحاب حق ومستعدون للتضحية بكل ما نملك دفاعًا عن أرضنا“.

وأضاف : ”خريطة فلسطين التاريخية محفورة في قلوبنا، وتنتقل في الجينات مع أطفالنا، رغم كل التعقيدات والمؤامرات والتخاذل ستبقى فلسطين لنا ولنا وحدنا“.

من جهته، شدد الناطق باسم ”حماس“ حازم قاسم، على أن ”حماس لن تسمح بحال من الأحوال، بفصل قطاع غزة عن باقي الوطن الفلسطيني الكبير، وستقاوم هذه المحاولات بكل الطرق، فهي تقاتل لتحرير كامل الأرض الفلسطينية“.

وأكمل قائلًا عبر ”تويتر“ : ”وحدة الأرض الفلسطينية هي أمر مقدس، ولا نقبل باختزال الوطن، ولن نمرر أي مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية“.

بدوره، قال المتحدث باسم ”حماس“ فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن ”تصريحات نتنياهو تؤكد أن المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها حركة حماس هي العقبة الكأداء أمام تمرير مشاريعه ومخططاته وفي مقدمتها صفقة القرن”.

أما المتحدث الآخر باسم الحركة سامي أبوزهري فقال بشأن تصريحات نتنياهو عن ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية: ”أحلام نتنياهو في ضم الضفة لن تتحقق ولن نسمح بتمرير ذلك، وقد آن الأوان لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والوحدة في وجه التحديات“.