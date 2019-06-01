قوات أمنية سودانية تمشّط محيط مقر الاعتصام في الخرطوم ‎

أغلقت قوات من الجيش السوداني، والدعم السريع، وجهاز الأمن، اليوم السبت، شارع النيل في العاصمة الخرطوم، لتنفيذ خطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلاميًا بـ ”كولومبيا“، وشهدت مؤخرًا عمليات قتل وإصابات.

وأفاد شهود عيان، أن القوات الأمنية المشتركة أحاطت بشارع النيل من الجهتين الشرقية والغربية، لمحاصرة المنطقة وتنظيفها من الظواهر الشاذة، كالإفطار في نهار رمضان، وشرب الكحول، وتعاطي المخدرات.

ويوم الخميس، قُتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، ”نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق في العاصمة (بمحيط مقر الاعتصام)“، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.

وفي اليوم ذاته، أعلن المجلس العسكري أن ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، أصبح مهددًا أمنيًا، وخطرًا على تماسك البلاد.