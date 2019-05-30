مقتل سوداني بمحيط مقر الاعتصام في الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الخميس، مقتل مواطن سوداني بطلق ناري في منطقة الصدر، ”نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق في العاصمة الخرطوم، من قبل القوات النظامية“.

وأشارت اللجنة، في بيان، إلى وجود ”إصابات تم إسعافها من خلال العيادات الميدانية“ دون ذكر عدد محدد.

بينما، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن مواطنًا قُتل، وأصيب 7 آخرون، في المنطقة الواقعة أسفل جسر النيل الأزرق في الخرطوم.

وأوضح التجمع، في بيان، أن المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم تقع على الأفراد وقياداتهم في نفس الوقت، ولا تسقط بالتقادم“.

وأضاف:“ما زال الرصاص اليوم يحصد الضحايا من المدنيين العزل، نتيجة لتبادل إطلاقه من قبل المتفلتين من الأجهزة العسكرية“.

وناشد التجمع المعتصمين ”الالتزام بحدود الاعتصام المعروفة والمحددة منذ 6 من شهر أبريل/نيسان الماضي، والابتعاد عن مرمى زخات رصاص المتفلتين من الأجهزة العسكرية، مع تغطية مداخل الميدان من جهة الشارع منعًا لدخول المندسين والمتربصين بالثورة“.

وأوضح شهود عيان، أن المعتصمين أغلقوا شارع النيل بالحواجز والمتاريس، ”احتجاجًا على العنف المفرط وازدياد عمليات القتل والإصابات في الشارع العام“.