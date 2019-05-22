حميدتي: الجيش السوداني يريد تسليم السلطة اليوم قبل غدٍ

قال الفريق ركن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيًا ”في أسرع وقت ممكن“.

وقال دقلو لصحيفة الأهرام المصرية، خلال مقابلة نُشرت، اليوم الأربعاء:“لقد تعبنا، نريد تسليم السلطة اليوم قبل غدٍ“.

وأوضح دقلو، المعروف على نطاق واسع بلقب ”حميدتي“، ويقود قوات الدعم السريع المرهوبة الجانب، أن الجيش يريد حلًا سريعًا، مشيرًا إلى أن ”أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، ونحن في انتظار تشكيل الحكومة“.

وذكر دقلو، صاحب الدور المؤثر في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، أن الإجراءات القضائية ضد الرئيس السابق المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدمًا.

كما كشف ”حميدتي“ عن إلقاء القبض على 25 من رموز النظام، ويتم تجهيز ملفات إدانتهم“، فيما اتهم بعض المحتجين قوات الدعم السريع التي يرأسها دقلو بإطلاق النار على المتظاهرين الأسبوع الماضي، عندما قتل عدة محتجين، وأُصيب عشرات آخرون.

ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها 3 سنوات.

وأُرجئت المحادثات خلال الساعات الأولى من، صباح الثلاثاء، دون تحديد موعد لاستئنافها.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو أكبر جماعة احتجاجية في السودان، دعا، أمس الثلاثاء، إلى إضراب عام، قائلًا إن الجيش لا يزال يصر على إدارة عملية الانتقال، والاحتفاظ بأغلبية عسكرية في المجلس السيادي.

وفي وقت متأخر من، مساء الثلاثاء، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لدقلو يشير فيه إلى أن المضربين قد يفقدون وظائفهم، وردًا على ذلك نشر محتجون صورًا لهم وهم يحملون لافتات مكتوبًا عليها عبارة:“حميدتي، تعال افصلني“، لكن الجيش نفى ذلك.