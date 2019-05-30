رئيس البرلمان العراقي يتلقى رسالة تهديد من ”حزب الله“

تلقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، رسالة تهديد من قبل ميليشيا ”كتائب حزب الله“، المدعومة من قبل النظام في طهران، بسبب موقفه من الصراع الأمريكي الإيراني.

وقال السياسي صباح الكربولي المقرب من رئيس البرلمان العراقي، في تصريحات صحفية: ”فعلًا الحلبوسي تلقى تهديدًا من قبل حزب الله العراق، بسبب موقفه من الصراع الأمريكي الإيراني، وهذا ما سمعناه من قبل مقربين منه وحتى وسائل إعلام تلقت هذه الأنباء“.

وأضاف الكربولي ”الرسالة التي وصلت إلى الحلبوسي كانت بإمضاء ”حزب الله العراق”، بمعنى أن هذه الجهة هي من أرسلت التهديد إلى رئيس مجلس النواب العراقي“، مضيفا أن ”هذه مسألة خطيرة، كون الحلبوسي يمثل أعلى سلطة تشريعية رئاسية في العراق، فكيف يهدد بهذه الطريقة“.

وقال مصدر برلماني عراقي لـ“ارم نيوز“ إن ”الحلبوسي حمل التهديد على محمل الجد، وشدد الإجراءات الأمنية حول مقر مجلس النواب العراقي، وكذلك حول مقر إقامته في المنطقة الخضراء المحصنة، بالإضافة إلى موكب حمايته الشخصي“.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أكد في وقت سابق، استعداد بلاده مجدداً للتوسط من أجل حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح الحلبوسي أن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران، لكن أيًّا من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.