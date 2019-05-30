اليابان تحيل سفيرًا سابقًا لدى طهران إلى النيابة بتهمة التحرش

أحالت شرطة طوكيو سفيرًا يابانيًا سابقًا لها في إيران إلى النيابة العامة بتهمة التحرش الجنسي بإحدى الموظفات في وزارة الخارجية قبل سبع سنوات.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، نقلًا عن هيئة الخدمات الدولية لشبكة قنوات NHK اليابانية العامة، أن السفير الياباني السابق لدى طهران ”كينيتشي كومانو“ البالغ من العمر 72 عامًا، قام بالتحرش الجنسي بموظفة في السفارة دون موافقتها في مقر إقامته الرسمي في طهران في تشرين الأول/أكتوبر 2012.

وتقاعد كومانو في العام نفسه وتلقى تحذيرًا شفهيًا من وزارة الخارجية عام 2013، وقالت الوزارة إن سلوكه يرقى إلى مستوى التحرش الجنسي.

وقدمت المرأة شكوى جنائية ضد كومانو في آذار/مارس الماضي، فيما منحتها وزارة الخارجية اليابانية إجازة مرضية بعد تشخيصها برد فعل ”إجهاد حاد“.

وفي 14 نيسان/أبريل الماضي، أفاد موقع ”رويداد 24“ الإخباري الإيراني بأن موظفة تعمل بوزارة الخارجية اليابانية تقدمت بشكوى ضد سفير بلادها السابق لدى طهران ”كينيتشي كومانو“، بسبب تعرضها للاعتداء الجنسي في مكتبه خلال دعوتها لوجبة عشاء خلال زيارتها إلى إيران.

وذكر التقرير الإخباري نقلًا عن محامي الموظفة، أن موكلته التي لم يكشف عن هويتها، أبلغت السلطات اليابانية أنها لا تزال تشكو من مرض مزمن مرتبط بالتوتر نتيجة تعرضها للاغتصاب.

وانضم كومانو إلى وزارة الخارجية اليابانية عام 1970 وشغل منصب سفير لدى أفغانستان وإثيوبيا وجيبوتي وإيران.