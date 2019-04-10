عصابة نسائية في الأردن تسرق المتاجر بعد تهديد أصحابها بالتحرش الجنسي

تمكنت الشرطة في محافظة مأدبا جنوب الأردن، من التوصل لعصابة تتكون من ثماني نساء، يسرقن المتاجر، بعد أن يهددن أصاحبها باتهامهم بالتحرش الجنسي.

وذكرت وكالة الحقيقة الدولية المحلية، اليوم الأربعاء، أن قسم البحث الجنائي في الشرطة، اعتقل ثلاث نساء، وبدأ في التحقيق معهن، للتوصل لباقي أعضاء العصابة.

وكانت الشرطة في محافظة مأدبا، تلقت بلاغات متكررة، لعدد من أصحاب المحال التجارية عن تعرضهم للسرقة من عصابة النساء.

وفي أحد البلاغات، قال صاحب متجر لبيع الأدوات المنزلة، إن ثماني نساء دخلن متجره، ثم سرقن مجموعة كبيرة من الأدوات تتضمن إكسسوارات وأجهزة كهربائية، ثم طلبن منه أخذ ما لديه من مال، مهددات باتهامه بالتحرش إذا لم يلب مطالبهن.