تقرير: الأردن يعتزم المشاركة في مؤتمر ”صفقة القرن“ بالبحرين

نقل موقع قدس الفلسطيني عن قناة ”كان“ العبرية قولها إن الأردن أبلغ السلطة الفلسطينية نيته المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي تقيمه الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، وذلك رغم عدم إعلان الأردن رسميًا عن موافقته على المشاركة في هذا الحدث الذي يعد أولى خطوات ما يعرف إعلاميًا بـ“صفقة القرن“.

وأضافت القناة العبرية، أن التقديرات في السلطة الفلسطينية والأردن تؤكد أن الأردن سيشارك في المؤتمر المقرر عقده الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يزور المستشار الأمريكي جاريد كوشنر الأردن اليوم الأربعاء، حيث سيلتقي بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأعلنت السعودية والإمارات مشاركتهما في القمة، في حين كشفت صحيفة هآراتس أن قطر تعتزم المشاركة في القمة أيضًا.