السلطة الفلسطينية: سنعيد النظر بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، مساء السبت، أن المجلسين الوطني والمركزي سيعيدان النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، في ظل تنكر الأخيرة لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين.

وقال إشتية: ”نحن في المجلس الوطني والمركزي سنعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ولا يمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما هي لا تعترف بنا“.

وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ ”إسرائيل تشن علينا حربًا حول الرواية، تريد أن تزور روايتنا حول الأقصى، والرواية المسيحية حول الكنيسة، لتطغى الرواية اليهودية، فمهما عملت لن تزور التاريخ لأن جذورنا ضاربة في هذه الأرض“.

وقرر المجلس الوطني خلال اجتماع عقده مؤخرًا إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وبحث تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بالدولة الفلسطينية.

كما تواصل السلطة جهودًا دبلوماسية لمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل، بعد اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، بحجة دفع السلطة مستحقات لأُسر الشهداء والأسرى.