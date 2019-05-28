الأردن يعلن اختطاف اثنين من مواطنيه في سوريا (صور)

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مواطنين اثنين من رعاياها تعرَّضا للاختطاف داخل سوريا.

وقالت الخارجية:“إن مركز عمليات الوزارة يتابع المعلومات التي وردت بخصوص حادثة اختطاف مواطنين اثنين داخل الأراضي السورية“.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان سلمان القضاة أن الوزارة ”تواصلت مع والد أحد المخطوفين حيث أكد أن أحد الخاطفين أبلغه هاتفيًا أن الاختطاف يأتي على خلفية خلاف مالي مع شخص ثالث هو مواطن أردني يقيم في مدينة الرمثا“.

بدوره، قال مأمون قرباع ، والد أحد الأردنيين المخطوفين، إنه تلقى، مساء الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من أشخاص في سوريا أبلغوه باختطافهم نجله معاذ مأمون قرباع، وصديقًا له يدعى خلدون جمعان السخني.

وأضاف أن الخاطفين طالبوا بمبلغ مالي بقيمة 90 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهما خلال 72 ساعة، وهددوا بقتلهما إذا لم تتم تلبية مطالبهم.

وأشار مأمون في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“ إلى أن نجله وصديقه اختُطفا أثناء عودتهما إلى الأردن قادمَيْن من سوريا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها ”إرم نيوز“ من أحد أقارب المخطوفَيْن ”فإن الأردنييْن معاذ وخلدون يعملان سائقي شاحنات لنقل البضائع بين الأردن وسوريا“.