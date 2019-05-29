الرئيس العراقي لأردوغان: نرفض أي عمل عسكري داخل حدودنا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، رفض بلاده للعمليات التي يقوم بها الجيش التركي على الحدود العراقية ضد حزب العمال الكردستاني.

وقال مكتب صالح في بيان إنه شدد خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقره على ”ضرورة حماية السيادة العراقية ورفض أي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية“.

وأضاف ”ضمان الأمن المشترك يأتي من خلال التنسيق بين البلدين وبلدان المنطقة“.

وحسب البيان فإن الطرفين ناقشا ”التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة أخيرًا“، وتم تأكيد ”أهمية التعاون واعتماد الحوار البنّاء بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة“.

ويوم أمس أعلنت تركيا بدء عملية عسكرية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال العراق، وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن ”العملية استهلت بضربات مدفعية وجوية، ثم بدأت فرق ألوية الكوماندوز الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، في ”تحييد الإرهابيين وتدمير أوكارهم“ في منطقة هاكورك على الحدود في أقصى جنوب شرقي تركيا“.

وأضافت أن ”الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها، وتشارك فيها مروحيات أتاك الهجومية، وأن الهدف من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك“.

كما أعلنت الوزارة أن قواتها قضت على 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة إرهابيًّا، جراء عملية ”المخلب“ العسكرية التي تنفذها.