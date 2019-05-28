الجيش التركي يبدأ عملية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، إن الجيش بدأ عملية تستهدف المسلحين الأكراد في منطقة جبلية بشمال العراق، وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العملية انطلقت بضربات للمدفعية والطيران، عصر أمس الإثنين، ثم بدأت فرق القوات الخاصة الساعة الثامنة مساء في ”تحييد الإرهابيين وتدمير مخابئهم“.

وأضافت، أن ”العملية استهدفت منطقة هكورك الواقعة عبر الحدود من أقصى جنوب شرق تركيا وأيضًا على الحدود مع إيران“.

وقال البيان: ”العملية مستمرة كما خُطط لها بدعم من طائراتنا الهليكوبتر الهجومية“.

ويتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، خاصة في منطقة قنديل جنوبي هكورك.

وعرض مقطع مصور نشرته الوزارة طائرات هليكوبتر وهي تُنزل قوات خاصة في منطقة جبلية. كما نشرت الوزارة صورًا لإطلاق قذائف مدفعية ولجنود مسلحين بالبنادق وهم يتفقدون جوانب التلال.

وينفذ الجيش من آن لآخر ضربات جوية على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لكن العمليات البرية أقل شيوعًا.