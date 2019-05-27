الحكومة العراقية تقرر فتح المنطقة الخضراء بالكامل مطلع حزيران

أعلن مسؤول برئاسة الوزراء العراقية، يوم الثلاثاء، أن ”المنطقة الخضراء“ بالعاصمة بغداد سيتم افتتاحها بالكامل ابتداء من مطلع حزيران يونيو المقبل.

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، إن ”المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل على مدار 24 ساعة ابتداء من أول أيام عيد الفطر (4 يونيو حزيران)“.

يشار إلى أن المنطقة المحصنة أنشأتها قوات التحالف الدولية، التي غزت العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

وتبلغ مساحة المنطقة نحو 10 كيلومترات مربعة، على الضفة الغربية لنهر دجلة، وبدأ اسمها بالظهور مع قيام الحكومة الانتقالية، عقب الغزو، وتعتبر من أكثر المواقع العسكرية تحصينًا في العراق، ومقر مؤسسات الدولة من حكومة وجيش، وتضم السفارات الأجنبية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.