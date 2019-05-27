العراق يعيّن سفيرًا جديدًا في سلطنة عمان

أعلن العراق اليوم الإثنين، عن تعيين سفير جديد له في سلطنة عمان.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقي، أن ”الحلبوسي استقبل علي الدباغ بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرًا للعراق في سلطنة عمان“.

وأكد رئيس البرلمان العراقي ”حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع محيطه الدولي والإقليمي“، مشيرًا إلى ”أهمية دور السفراء العراقيين في بناء هذه العلاقات وتمتينها، وأن يكونوا ممثلين للعراق خير تمثيل“.

وأعلنت سلطنة عمان في وقت سابق، أنها ستعيد فتح سفارتها في بغداد بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقها إبان الاجتياح العراقي للكويت، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الحكومية.

وعلي مهدي جواد الدباغ، سياسي عراقي، شغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، برئاسة نوري المالكي، ويرأس حاليًا تجمع كفاءات العراق، ولد العام 1955 في كربلاء وهاجر بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل مهندسًا ومديرًا عامًا لشركة مقاولات في مجموعة كبرى في دبي.