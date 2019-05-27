أول تعليق من باريس على حكم إعدام فرنسيين في العراق

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية بعد أن قضت محكمة هناك بإعدام ثلاثة فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم داعش المتشدد.

وقالت الوزارة، في أول تعليق على حكم إعدام الفرنسيين الثلاثة من قبل باريس، إن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية“.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن من ينتمون لتنظيم داعش ”يجب أن يعاقبوا على جرائمهم“ التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق.