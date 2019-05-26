محكمة عراقية تقضي بإعدام 3 فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكمًا بإعدام 3 فرنسيين؛ بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

ولم تصدر الجهات العراقية الرسمية، أي توضيح أو إعلان رسمي بهذا الصدد.

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح أواخر شباط/ فبراير الماضي في باريس، أن 13 فرنسيًا اعتقلهم الأكراد في سوريا وسلموهم إلى العراق، ”سيحاكمون وفقًا للقانون العراقي“.

وما زالت مسألة محاكمة العراق لعناصر داعش الأجانب، تثير الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن صفقة عراقية مع دول التحالف الدولي، تتقاضى بغداد بموجبها ملياري دولار لإيواء عناصر داعش الأجانب ومحاكمتهم.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن العراق استقبل لغاية الآن ما لا يقل عن 1200 عنصر من داعش، بينهم نساء وأطفال، وبينهم أيضًا 400 مقاتل عراقي اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية.