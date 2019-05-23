الشرطة الإندونيسية تعتقل شخصين من مثيري الشغب بايعا داعش

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قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الخميس، إنها اعتقلت رجلين اثنين لارتكابهما أعمال شغب هذا الأسبوع، وهما ينتميان لجماعة بايعت تنظيم داعش، وكانا يعتزمان تنفيذ عمليات إرهابية. وشهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا ليلتين من الشغب والاشتباكات بين الشرطة ومحتجين، بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، التي أظهرت فوز الرئيس جوكو ويدودو على منافسه برابو سوبيانتو في السباق الانتخابي الذي…