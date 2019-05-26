العراق ..الإفراج عن أوس الخفاجي المعتقل بعد مهاجمته لإيران

أفرجت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن قائد فصيل ”كتائب أبي الفضل العباس“ أوس الخفاجي ومرافقيه بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وفق ما ذكره أحد شيوخ قبيلة خفاجة.

ونقلت قناة السومرية عن شيخ عشيرة البو عبد الله ضمن قبيلة خفاجة، طه الخفاجي، قوله إن ”المحكمة المختصة أصدرت، اليوم، حكمًا بالإفراج عن الشيخ أوس الخفاجي واثنين من مرافقيه وهما: أبو فهد وصادق العيداوي، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه“.

واعتقلت عناصر من مليشيا الحشد الشعبي، أوس الخفاجي، في شهر فبراير الماضي وأغلقت مقر كتائبه في منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث أكدت وسائل إعلام عراقية أن ”قوة مسلحة اقتحمت مقر أوس الخفاجي، واقتادته إلى جهة مجهولة، مع عدد من أفراد حمايته“.

وجاء اعتقال الخفاجي بعد ساعات من انتشار شريط فيديو له في مقابلة تلفزيونية، يتهم فيها أنصار إيران باغتيال الكاتب العراقي علاء مشذوب في مدينة كربلاء الجنوبية أوائل شهر فبراير الماضي.

وقال الخفاجي إن ”ابن عمي علاء مشذوب كتب مقالاً ضد إيران، فجاء البعض وقتله حبًا في إيران“.

وطالب بـ“رفض جميع التواجد الأجنبي والتدخلات الإيرانية في العراق“.