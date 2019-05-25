العراق.. العبادي يتهم قادة الحشد الشعبي بسرقة المال العام (فيديو)

اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، قادة الحشد الشعبي، بسرقة المال العام، فيما أكد أن بعض قادة الأحزاب تحولوا إلى تجار حروب.

وقال العبادي في لقاء على قناة العراقية الحكومية الرسمية ”نطالب بمتابعة كل أملاك الذين تصدوا كقيادات للحشد وكيف أثروا، وكيف أصبح لهم أملاك في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد (من أغلى مناطق العراق)، والبعض منهم كان لا يملك شيئًا“.

وأضاف العبادي ”لا نعرف هل هؤلاء القيادات عملوا في الحشد وقتال داعش أم عملوا في التجارة حتى تصبح لديهم هكذا أموال طائلة وأملاك؟“.

وتابع ”أنا منسجم 100‎%‎ مع قيادات الحشد التي قاتلت على الأرض، لا مع الذين حشّدوا منتسبين لأجل صناديق الاقتراع“.

وتأسس الحشد الشعبي، عام 2014 طبقًا لفتوى دينية صدرت عن المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، وذلك بعد اجتياح تنظيم داعش المتشدد عددًا من المحافظات العراقية، ووصوله إلى تخوم العاصمة بغداد، فيما تواصلت الدعوات لحل الحشد بعد توقف العمليات العسكرية ضد التنظيم عام 2017، بالرغم من أن البرلمان صوّت على قانون يجيز ضم الحشد إلى القوات المسلحة الرسمية.

وتصنف الولايات المتحدة بعضًا من الفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي في العراق إرهابية، ومن بينها حركة النجباء.