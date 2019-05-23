سفارة أمريكا ببغداد تعلن تمديد إعفاء العراق من العقوبات على النفط الإيراني

أعلنت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، تمديد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران، والتي تتعلق بالطاقة.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، الأربعاء، عن جوي هود القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، قوله إن ”واشنطن مددت إعفاء العراق من العقوبات على إيران ويمكنه شراء الطاقة منها“.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن ”العراق تم إعفاؤه من العقوبات المفروضة على واردات الوقود وشراء الكهرباء من إيران“.

ونقلت وكالة أنباء ”سبوتنيك“ الروسية عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قوله، إنه ”لا توجد أخبار رسمية في الوقت الحالي، لكن هناك ضمان لإعفاء العراق من العقوبات“.

وفي 8 مايو من العام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان انسحاب واشنطن من خطة الاتفاق النووي مع إيران، كما منع الدول من التعاون مع إيران وشراء النفط والطاقة من بينها العراق وتركيا والهند والصين.

وأنهى قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات بالكامل على قطاع النفط الإيراني، إعفاء دام لستة أشهر منحته للعراق وسبعة مستوردين كبار آخرين للخام الإيراني مع تصعيد واشنطن جهودها لعزل إيران وحرمانها من إيرادات النفط.

وقال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب في منتصف مايو الجاري، إن بلاده استجابت لطلب أمريكي بخفض واردات الغاز والكهرباء من إيران، وستطلب بغداد مواصلة الاستيراد لمدة 3 سنوات على الأقل.