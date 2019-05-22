المجلس العسكري في السودان يلغي تجميد النقابات والاتحادات المهنية

قرر المجلس العسكري في السودان، اليوم الأربعاء، إلغاء تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وجاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، ورد فيه أن ”المجلس العسكري، عكف على مراجعة القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذلك حفاظًا على المصالح العامة والخاصة“.

وأضاف:“في هذا الإطار تمت معالجة، قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي في البلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن“.

وتابع:“تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظميات التزامًا بالمواثيق الدولية، وتثبيتًا للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات في مواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية“.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قرر نيسان/أبريل الماضي، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وجاء قرار المجلس – وقتها – في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام عمر البشير عليها.

ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العُهد والأصول والمعاملات المالية، والقيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف تتعلق بالنواحي الاجتماعية، والتكافلية، والإنسانية لمنتسبي النقابات والاتحادات المختلفة.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.