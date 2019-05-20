حكومة حماس توقف 3 من موظفيها عن العمل لدفاعهم عن حقوق الموظفين‎‎

اتخذت حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة التابعة لحركة حماس قرارًا يقضي بوقف ثلاثة من موظفيها عن العمل، على خلفية دفاعهم عن حقوق الموظفين.

وقال رئيس الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق موظفي حكومة حماس، إيهاب النحال، إن حكومة غزة أوقفت ثلاثة من موظفيها عن العمل وحولت ملفاتهم للقضاء العسكري.

ويعد النحال، الموظف في وزارة الصحة بغزة، أحد الموقوفين عن العمل إلى جانب توقيف مهدي مشتهى وناصر الكتناني من وزارة الداخلية.

وأوضح النحال، في منشور له عبر ”فيسبوك“، أن التهمة هي الدفاع عن حقوق الموظفين، متابعًا: ”إن كان الدفاع عن حقوق الموظفين جريمة فلتحاسبنا الحكومة كيفما شاءت، كل الشرف والاعتزاز بالدفاع عن حقوق المقهورين“.

يذكر أن حكومة الأمر الواقع التابعة لحماس بغزة وظفت منذ الانقلاب على السلطة الشرعية عام 2007 أكثر من 45 ألف موظف، والذين يتقاضون رواتب بنسبة 40% كل أربعين يومًا على أقل تقدير.

وشكل عدد من الموظفين الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين، في ظل تقاعس نقابة الموظفين التي تسيطر عليها حركة حماس عن المطالبة بالحقوق المالية لموظفي غزة.