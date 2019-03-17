توثيق 36 انتهاكًا لحركة حماس ضد الصحفيين بغزة خلال يومين

وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينييين 36 انتهاكاً ارتكبتها أجهزة حماس الأمنية، بحق الصحفيين في قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.

وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الأحد، أن ”من بين الانتهاكات 17 حالة اعتقال، أفرج عن 10 منهم ولا يزال 7 منهم رهن الاعتقال، فيما تعرضت 7 حالات لاعتداء بالضرب والاستيلاء على أجهزة خلوية ومعدات عمل صحفي“.

وتلقى 12 صحفيًا وصحفية في غزة، بحسب النقابة، بلاغات استدعاء وتهديد وفرض الإقامة الجبرية، كما ”سجلت 6 حالات استدعاء، و4 حالات تهديد، و2 حالة فرض إقامة جبرية في المنزل لمدة 4 أيام“.

واستنكرت النقابة، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة حماس بحق الصحفيين في قطاع غزة، ومواصلتها اعتقال الزملاء واستدعاء آخرين.

وقالت، إن ”الزميل الصحفي أسامة الكحلوت ما زال معتقلًا منذ 4 أيام في ظروف صحية صعبة نتيجة الاعتداء عليه من قبل أجهزة حماس، كما اعتقلت مساء أمس السبت، الصحفي إيهاب فسفوس الذي يعاني من أزمة قلبية“.

وجدّدت النقابة مطالبتها حركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الصحفيين، الذين ما زالوا رهن الاعتقال في سجونها.

وتشهد المحافظات الجنوبية في غزة، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجات شعبية مطالبة بظروف معيشية أفضل، والتخفيف عن كاهل المواطنين من العبء الضريبي المفروض عليهم من قبل حماس وأذرعها المختلفة.

وتجمع المئات من المواطنين وطلبة الجامعة في مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة، رغم الانتشار المكثف لقوات حماس، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية.

ودعا الحراك الشبابي في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى النزول للشوارع والميادين والساحات العامة، محددًا أماكن الاحتجاجات الشعبية والتواجد فيها، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، تحت شعار(حراكنا مستمر، بدنا نعيش، ثورة الكرامة).