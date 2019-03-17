إسرائيل تصادق على خطة لاحتلال غزة في حال وقعت حرب مقبلة مع حماس

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن المجلس السياسي الأمني المصغر في إسرائيل ”الكابينت“، صادق على خطة؛ لاحتلال قطاع غزة في حال وقعت حرب مقبلة مع حركة حماس.

وذكر موقع ”واللا“ العبري الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي، قدم لـ ”الكابينت“ خطة لإعادة احتلال قطاع غزة في أي حرب مقبلة مع حماس، وأن ”الكابينت“ صادق على هذه الخطة.

وتتضمن الخطة التي تبلورت في عهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي أيزنكوت، بالإضافة إلى احتلال غزة، الإضرار الشديد بحركة حماس، وبقدرتها على التعافي من آثار الضربة، لحين التوصل إلى حل سياسي مستقر ومتوافق عليه.

وبحسب الموقع العبري، فإن رئيس الأركان الجديد أفيف كوخافي، يسرع في إجراءات الحرب على قطاع غزة، على خلفية إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل ليلة الخميس المنصرم.

ونقل الموقع العبري، عن كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل قولهم، إن ”حماس قد تشعل المنطقة وتتوجه نحو مواجهة كبيرة، في حال فشل مباحثات التهدئة“.

وتابع أن المصادقة على الخطة، جاءت بعد المصادقة على خطة أخرى لاحتلال غزة، تم مناقشتها في قيادة الجبهة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي.

وأشار الموقع العبري، إلى أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لاحتمالية توجه المستوى السياسي إلى الحافة، وتنفيذ الخطة، والتي ستؤدي إلى إنجازات سياسية وعسكرية مهمة على المدى البعيد، حول كل ما يتعلق بالتهديدات على أمن السكان في إسرائيل.