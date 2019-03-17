قوات تابعة لحماس تقتحم جامعة الأزهر بغزة وتختطف بعض طلبتها

اعتقلت قوات تابعة لحركة ”حماس“ ظهر اليوم الأحد، عددًا من طلبة جامعة الأزهر في مدينة غزة، وذلك بعد اقتحامها.

وأفادت الجامعة في بيان، بأن ”ميليشيا حماس اقتحمت حرم الجامعة الجديد جنوب مدينة غزة، واعتقلت عددًا من الطلبة“.

وشجبت الجامعة ما جرى، مؤكدة أن ”الجامعات هي حرم للدراسة والتعليم، وطالبت باحترام حُرمة المؤسسات التعليمية، وإبعادها عن أي تجاذبات للحفاظ على مسيرة التعليم في الوطن“.

وأدانت ”دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني“ في ”منظمة التحرير“ الفلسطينية، عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها أجهزة حركة حماس بحق المواطنين في قطاع غزة، الذين يمارسون حقهم الطبيعي والإنساني بالاحتجاج على ظروفهم الحياتية الصعبة.

وقال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الدائرة : ”إن ما تمارسه أجهزة حماس في قطاع غزة من اعتداء على المواطنين، دون التمييز بين رجل وامرأة وشيخ وطفل ولا حتى صحفي أو باحث ميداني في مؤسسات حقوق الإنسان، واقتحام البيوت والاعتقالات الجماعية، ما هو إلا جريمة وخرق لكل القيم والأعراف السائدة في مجتمعنا، وانتهاك لكل القوانين الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الأساس الفلسطيني الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، والحق بالاحتجاج والتجمع السلميين“.

وأضاف التميمي في تصريح صحفي اليوم الأحد، ”أن ما تم توثيقه خلال الأيام الماضية من اعتداءات أدت الى إصابات، واعتقالات طالت أعدادا كبيرة من المواطنين، واقتحام منازل الآمنين، وفرض الإقامة الجبرية، إضافة لتنكر أجهزة حماس بالزي المدني والاندساس بين المحتجين، كل ذلك ما هو الا جرائم تحتم محاكمة مرتكبيها وفقًا للقانون الفلسطيني، والقوانين والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها وانضمت إليها دولة فلسطين“.