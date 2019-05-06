ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 27

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، عن انتشال جثماني مواطنيْن استشهدا أمس الأحد، باستهداف إسرائيلي شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء التصعيد إلى 27.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح مقتضب: ”وصول جثماني الشهيدين طلال عطية أبو الجديان، ورغدة محمد أبو الجديان، اللذين سقطا جراء استهداف إسرائيلي، أمس، لشمالي قطاع غزة“.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتى فجر الاثنين، تصعيدًا عسكريًّا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن إصابة 177 فلسطينيًّا، حسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، حسب الإعلام العبري.

وفجر الاثنين، سادت حالة من الهدوء الحذر قطاع غزة، عقب الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية وأممية، حسب قناة ”الأقصى“ التابعة لحركة حماس.