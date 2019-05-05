وفاة قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة.. من هو ”رباح مهنا“؟

توفي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقائدها في غزة، ”رباح مهنا“ اليوم الأحد، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونعت الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المحلية، رباح مهنا، كرجل صاحب تاريخ وطني مشرّف، قدم الكثير لفلسطين في جميع المحافل المحلية والدولية، وكان سفيرًا للقضية الفلسطينية في كل مكان وزمان.

ورباح مهنا، من مواليد عام 1948، عاش وترعرع في غزة ”حي الشجاعية“، عمل نائب رئيس الجمعية الطبية لقطاع غزة المنتخب من العام 1981 – 1991، وساهم في تأسيس وتفعيل العديد من المؤسسات مثل ”اتحاد لجان العمل الزراعي، جمعية بنك الدم، ومؤسسة الضمير“.

وحمل ”مهنا“ العديد من العضويات، أهمها عضوية الوفد الفلسطيني لمؤتمر السكان في الأمم المتحدة في نيويورك، وعضوية المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة، وعضوية اللجنة السياسية في القيادة الوطنية الموحدة أثناء انتفاضة عام 1987.

واعتقل إداريًا من قبل قوات الاحتلال في العام (1991 – 1992)، ومنع من السفر وفرضت علية الإقامة الجبرية لسنوات طويلة منذ العام(1981 – 1994).