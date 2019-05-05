بعد وصفها جنوب العراق بـ“المتخلف“.. البرلمانية هيفاء الأمين: تلقيت تهديدات بالقتل

كشفت النائبة في البرلمان العراقي هيفاء الأمين، يوم الأحد، عن تلقيها تهديدات بالقتل، على خلفية تصريحها المثير للجدل والتي وصفت فيه الجنوب العراقي بـ“المتخلف“.

وكانت الأمين وصفت المحافظات الجنوبية في العراق بأنها ”متخلفة“ لتعتذر بعد ذلك وتقول إنها قصدت الناحية العمرانية.

وقالت الأمين وهي نائبة عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان: ”تلقيت تهديدات عديدة وصلت إلى حد الوعيد بالتصفية الجسدية، إذ أتعرض منذ أيام لحملة سياسية شعواء من الواضح أنها ممولة من قبل أجندات حزبية تضررت من الحملات التي قمنا بها أخيرًا في محافظة ذي قار“.

وأضافت: ”المتربصين اشتغلوا على وتر التسقيط السياسي، ضد كتلة سائرون جميعها التي أنا جزء منها، وضد منهجنا المدني الوطني، في محاولة للحد من توسع تأثير هذا المنهج وتياره على المجتمع العراقي، ونشاطه الدؤوب في مواجهة الفساد والمفسدين وفضحهم وكشف سياستهم التدميرية“.

وتابعت: ”أتعرض لحملة ظالمة من قبل الفاسدين والفاشلين الذين يتصيّدون ويتربصون الزلات، لإثارة مشاعر أبناء شعبي الكرماء، ولأني أثق بروحية التسامح العراقية، فأني أقدم اعتذاري لمن أساء فهمي وقصدي، وما مقصدي إلا خدمة هذا الشعب من جنوبه لشماله، بكل أطيافه“.

وأثارت الأمين موجة غضب عارمة إثر وصفها جنوب العراق بـ“المتخلف“ في ندوة أقيمت في لبنان مؤخرًا.

وقالت الأمين في الندوة التي حضرتها في بيروت: ”الجنوب العراقي متخلف مقارنة ببغداد وإقليم كردستان“.

على الجانب الآخر، رأى صحفيون وناشطون أن ما تحدثت به الأمين ”واقع“ وأن الجنوب العراقي ”يعاني تدهورًا واضحًا في مجال الصحة والتعليم والتطور العمراني“.