السعودية تحث العراق والبحرين على تجاوز ”أزمة مقتدى الصدر“

أكدت السعودية، اليوم الاثنين، رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها، في أعقاب أزمة بين العراق والبحرين على خلفية تصريح مفاجئ لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اقترح فيه تنحي العاهل البحريني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قوله إن ”المملكة تطلع إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي“.

ويبدو التصريح السعودي حثًا للبلدين على تجاوز الأزمة التي تسعى إيران لاستغلالها في سياق إستراتيجيتها بإبقاء بغداد تحت هيمنتها والتصدي لأي محاولة لتقارب العراق مع محيطه العربي.