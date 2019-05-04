الفصائل الفلسطينية تقصف عسقلان وتهدد باستهداف أسدود وبئر السبع ‎

أعلنت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أنها قصفت مدينة عسقلان برشقة صواريخ، ملوحة بتوسيع دائرة الرد في حال استمرار القصف الإسرائيلي.

وقالت الغرفة المشتركة في تصريح مقتضب: ”نعلن عن استهداف عسقلان وأوفاكيم وكريات جات برشقات صاروخية، ردًا على استهداف الاحتلال للبنايات السكنية، وفي حال تمادى العدو سنوسع ردنا إلى أسدود وبئر السبع“.

وذكر موقع ”والا“ العبري، أن صواريخ غزة وصلت إلى مدينة كريات جات، بالقرب من تل أبيب، والتي تعتبر المدينة الاقتصادية والسياسية الكبرى داخل إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: ”نستعد لإطلاق الصواريخ من غزة تجاه منطقة جوش دان، وسيتم تجنيد محدود لقوات الاحتياط الآن“ .

وذكرت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي ”أنه بسبب الأوضاع الأمنية سيتم إلغاء العملية التعليمية في كافة المناطق بالجنوب غدًا“ .

وقصفت الطائرات الإسرائيلية عددًا من المواقع العسكرية والأراضي الزراعية، كما استهدفت مجموعة من المراصد التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة، بالإضافة لتدمير بناية سكنية وسط القطاع.