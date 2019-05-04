الطائرات الإسرائيلية تدمر بناية سكنية وسط غزة (صور)

قصفت طائرات إسرائيلية، مساء يوم السبت، بناية سكنية، وسط مدينة غزة، وذلك ضمن القصف المتواصل على قطاع غزة منذ ساعات الصباح.

ودمرت الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ البناية السكنية المكونة من ستة طوابق، دون الإبلاغ عن وقوع أي أضرار بشرية.

يأتي ذلك، في ظل استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بصواريخ الطائرات الحربية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم السبت، كما استشهدت سيدة حامل وطفلتها البالغة من العمر عامًا ونصف العام، مساء السبت.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الفصائل الفلسطينية المسلحة ردت على التصعيد الإسرائيلي بقصف أكثر من 200 صاروخ على مناطق غلاف غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوعز لقوات الجيش بتوجيه ضربة عسكرية قوية لغزة، فيما ذكر مسؤولون عسكريون إسرائيليون، أن جولة التصعيد هذه قد تستمر عدة أيام.