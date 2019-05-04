الجيش الإسرائيلي: دمرنا نفقًا هجوميًا للجهاد الإسلامي جنوب غزة

ادعى الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تدمير نفق هجومي يتبع لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية على تويتر، إنه ”تم تدمير النفق بغارة لمقاتلات حربية“، مدعيًا أنه ”كان تحت متابعة تكنولوجية للقوات الإسرائيلية حتى تدميره، وكان يهدف لتنفيذ عملية إرهابية داخل ‎إسرائيل“.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، عددًا من الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية، ردًا على قصف الطائرات الحربية، ملوحة بتوسيع دائرة الاستهداف ورقعة الصواريخ حال استمر التصعيد على قطاع غزة.

وأصدرت ما تسمى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، تعليمات للمستوطنين تدعوهم للبقاء بالقرب من الملاجئ، وأمرت بإخلاء كافة المناطق المحاذية لقطاع غزة، تحسبًا لتصاعد الأحداث الأمنية.

وتشهد الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، توترًا كبيرًا في ظل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والطائرات الحربية الإسرائيلية، وسط محاولات أممية للحيلولة دون تدحرج الأحداث إلى تصعيد واسع.