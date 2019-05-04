الجيش الإسرائيلي يواصل قصف غزة.. والفصائل توسع دائرة الاستهداف

يواصل الجيش الإسرائيلي قصف عددٍ من المواقع العسكرية والمراصد التابعة للفصائل الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فيما وسّعت الفصائل الفلسطينية من دائرة ردها بالصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت مصادر محلية: إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقع حطين التابع لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، كما هاجمت الطائرات عددًا من المراصد المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 19 مرصدًا و6 أراضٍ زراعية و5 مواقع عسكرية، بينما ما زالت الطائرات الإسرائيلية تحلق على مستويات منخفضة في أجواء القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن ”الجيش هاجم أهدافًا تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وإن أكثر من 10 أهداف تعرضت للقصف بالدبابات والطائرات“.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوّت في مركز مدينة النقب ومدينة عسقلان، وعدد من البلدات الإسرائيلية البعيدة نسبيًا عن قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تعتزم توسيع مساحة الرد وبقعة الاستهداف إذا استمر القصف الإسرائيلي على القطاع.

يأتي هذا التصعيد في وقت تحاول فيه مصر والأمم المتحدة احتواء التطورات الميدانية وعدم انزلاقها لحرب واسعة، فيما أكدت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية أنها ستواصل قصفها وردها العسكري، في حال مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها.