غارة إسرائيلية تستهدف مستشفى جنوبي لبنان

أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت، الاثنين، محيط مستشفى في جنوب لبنان عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، على وقع استمرار التصعيد بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل عبر الحدود.

وبحسب الوكالة، فقد أغارت طائرة مسيرة، بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في محيط مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل؛ ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص، وجرح آخرين.

ووفق وكالة "فرانس برس" فإن "الهيئة الصحية الإسلامية" التابعة لميليشيا حزب الله تدير المستشفى، الذي لم يعلن من جهته مقتل أيٍّ من عناصره، لكن إدارته قالت إن عدد المصابين بلغ 10 بينهم 4 في حالة خطرة.

وأظهرت صور التقطها مصور متعاون مع وكالة "فرانس برس" دراجة نارية متضررة قرب مدخل باحة المستشفى.

ويُعد القصف الإسرائيلي، الاثنين، الرابع من نوعه في غضون 24 ساعة والذي يستهدف دراجة نارية، بعد ضربات مماثلة الأحد في بلدات أخرى.

وتسبّبت ضربات إسرائيلية الأحد بمقتل سبعة أشخاص على الأقل، هم مدنيان وخمسة مقاتلين نعتهم ميليشيا حزب الله.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.