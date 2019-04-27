الجهاد الإسلامي: بدء تطبيق التفاهمات مع إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وليد القططي، السبت، أن الأسابيع المقبلة ستشهد بدء تطبيق بعض التفاهمات التي عقدت بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية.

وقال القططي، في تصريح صحفي: ”يفترض أن تشهد الأسابيع المقبلة بعض الإجراءات على الأرض، وستتضح للناس بشكل عملي، وأن تكون هناك انفراجة في تفاهمات التهدئة“.

وأضاف في حديثه لصحيفة ”دنيا الوطن“ الفلسطينية: ”يجب أن لا ننسى مماطلة العدو بطبيعته، ولكن هناك ضمانات، أبرزها المقاومة والمقاومة الشعبية من خلال مسيرات العودة، بالإضافة إلى الوساطة المصرية، التي تعهدت بإنفاذ تفاهمات التهدئة، وصولًا إلى إنهاء الحصار بشكل كامل“.

وشدد على أن التفاهمات مع الاحتلال، ”لا تؤدي إلى فصل غزة، بل استمرار الانقسام بشكل أساسي، هو من يساهم في فصل غزة، واستمرار العقوبات على القطاع، واستمرار نهج أوسلو والتسوية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تصفية القضية الفلسطينية“.

وشدّد القططي على أنه لا ينبغي أن نعتبر أن ملف المصالحة وصل إلى طريق مسدود، مضيفًا: ”نعم الواقع صعب، ونحن في مأزق واضح، وجميع الفلسطينيين في مأزق، ولكن لا خيار ولا بديل لنا كشعب فلسطيني إلا إنهاء الانقسام والمصالحة.

وتابع: أعتقد أن الوساطة المصرية لم تنفض يدها بعد، وهناك وفود تزور القاهرة، وكان وفد من فتح هناك قبل أيام، والأمل لا يزال موجودًا لإتمام الوحدة وإنهاء الانقسام، والوحدة جزء أساسي من المشروع الوطني ومواجهة (صفقة القرن).