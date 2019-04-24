العراق يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون الخليجي (فيديو)

وقع وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون الخليجي للمُشاوَرات السياسيَّة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن ”الوزير الحكيم استقبل الأمين العامَّ لمجلس التعاون الخليجيِ، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبحث الجانبان العلاقات المُميزة للعراق مع دول المجلس، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح شعوبنا العربية“.

وأضاف البيان أن ”الجانبين وقعا مذكرة تفاهم للمُشاوَرات السياسية، تُتيح إجراء حوارات مُنتظمة في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك“.

وأكد وزير الخارجية العراقي وفق البيان على عمق العلاقات بين العراق ودول المجلس، مبينًا أنه ”تربطنا مع دول مجلس التعاون الخليجيّ علاقات مُتميِّزة وقويَّة“.

وبين الحكيم أن ”هذه الزيارات تُسهِم في تقوية الأواصر، وتحقيق التعاون المُشترَك بين دول المنطقة، مُبيِّنًا: ”أننا نعتزُّ بزيارات الأخوة من دول مجلس التعاون الخليجيِّ؛ لأنها تُسهِم في تبادل وجهات النظر، والاستماع إلى آرائهم، وإطلاعهم على التقدُّم الحاصل في العراق“، مشددًا على أن ”أمن وسلامة الخليج هو من أمن وسلامة العراق“.

وفي الشأن العربيِ، أعرب وزير الخارجية العراقي، عن تطلـُّع العراق لإنهاء الأزمة اليمنيَّة بالطرق السلميَّة، وتشكيل حكومة وحدة وطنيَّة شاملة تُعزِّز وحدة وسلامة اليمن بكامله“.